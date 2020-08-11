虛擬銀行livi bank周三開業　提供兩個開戶優惠

開業初期，livi提供兩個開戶優惠，凡成功開戶即時送出100元迎新現金獎賞，另外每位客戶每成功推薦1名用戶成功開戶，可再獲100元獎賞，上限1,000元額外獎賞。該行亦與銀聯合作，提供銀聯二維碼付款功能，客戶每次付款後可以「Shake Shake」搖出折扣券，供下次購物使用，折扣每次不同，視乎消費金額而定。

存款利率方面，首50萬元活期存款的年利率為0.5厘，目前未有定期存款及貸款服務提供。被問及日後會否開拓其他業務，孫氏表示視乎客戶需要，循序漸進地推出更多服務。

對於外界關注的數據安全問題，孫氏指，十分重視客戶的個人資料安全及私隱，在香港設立了獨立的數據資料中心，將嚴格對待數據安全。

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