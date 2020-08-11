百仕達預告半年虧損大增

資物業估值及初始成立費用，較去年同期增加不少於約97%；期內投資物業的公平值虧損不少於3,500萬元；應收聯營公司貸款及聯營公司欠款的公平值變動虧損不少於9,500萬元，較去年同期增加不少於約28%。

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