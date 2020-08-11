百仕達預告半年虧損大增
2020年08月11日 17:51
東網電視更多新聞短片
百仕達控股(01168)發盈警，預期截至2020年6月30日止6個月錄得綜合虧損不少於2.9億港元，較去年同期增加不少於約158%，主因是分佔聯營公司虧損不少於2.15億元，主要來自投
資物業估值及初始成立費用，較去年同期增加不少於約97%；期內投資物業的公平值虧損不少於3,500萬元；應收聯營公司貸款及聯營公司欠款的公平值變動虧損不少於9,500萬元，較去年同期增加不少於約28%。
－－－－－
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！