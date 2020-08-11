【大行報告】高盛料騰訊次季多賺近三成　手遊收入增52%

高盛預期，騰訊次季網絡遊戲收入按年增長31%，其中手機遊戲增長達52%，個人電腦(PC)遊戲則跌8%。該行指，內地上半年線上遊戲玩家達6.58億人，而在騰訊消費金額達1,400億元，按年增長22%，而手遊付費金額增長36%，抵銷電腦遊戲6%的收入跌幅。

該行預期，次季線上廣告增速17%，較首季的32%收窄，主要由於經濟活動回復正常令遊戲及教育公司的線上消費正常化。其中社交廣告按年升30%；媒體廣告業務則跌20%。

隨着線下經濟陸續復甦，次季金融科技收入料增長27%，按季升9個百分點；雲技術收入增長則按年勁升60%。

美國近期針對騰訊旗下微信實施交易禁令，高盛指，微信在美國的用戶數量少於500萬個，相比起月活躍用戶人數約12億個，認為對騰訊整體業務影響不大。

展望未來，高盛預期騰訊可利用其遊戲技術、IP及產品組合，推動市場份額增長，過去投資800家公司的資產價值達到1,650億美元，為騰訊帶來可觀回報。該行將騰訊目標價上調至556元，維持「買入」評級。

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