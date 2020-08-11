萬洲：下半年形勢不樂觀　豬價短期處高位

首席財務官兼常務副總裁郭麗軍指，上半年內地生豬價格平均約月33元人民幣(下同)，維持在較高水平，目前則處38元高位。水災及豬瘟推高糧食價格，防疫、養豬成本、生豬出欄均受影響，預料中國豬價短期內會維持高位，最快今年底至明年初才改善。

美國業務方面，郭氏指，上半年當地生豬價維持在95美仙左右，仍處較低水平。雖然美國當地已復產，但目前當地新冠肺炎疫情仍未好轉，產能在疫情控制措施下並未完全恢復，影響當地屠宰場營運及豬價。

對於中美貿易戰的影響，郭麗軍說，上半年美國豬肉出口至中國的表現，有關進出口的政策及稅率都沒有變化，惟受累屠宰場開工不足、產出減少，下半年出口至中國的豬肉會減少，但屬暫時性，相信隨着美國疫情受控、生產回復正常後，中美業務的協同效應會回復至正常情況。

另外，萬隆指，考慮到目前國內、國外形勢後，暫未有併購計劃及目標，會待疫情平息、國際經濟改善後，再才考慮下一步擴張計劃。

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