合生創展7個月合約銷售額按年升兩成
2020年08月11日 18:05
東網電視更多新聞短片
合生創展集團(00754)公布，截至2020年7月31日止7個月，總合約銷售金額為約155.23億元人民幣(下同)，按年升20.7%；其中，物業合約銷售約149.23億元，上升19.5%；裝修合約銷售約6億元，上升58.7%。物業合約銷售面積為約90.84萬平方米，物業合約銷售平均售價為每平方米16,427元，按年上升15.5%。
單計7月，集團淨總合約銷售為25.09億元，物業合約銷售約23.98億元，裝修合約銷售約1.11億元。
－－－－－
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！