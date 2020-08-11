該預期虧損淨額主要歸因於期內確認的毛利按年減少，其原因為新型冠狀病毒大流行史無前例的爆發，導致經濟放緩及若干項目延遲實施，以及馬來西亞政府於2020年3月18日推出的全國性封鎖措施，該等措施隨後自2020年5月起對部分行業放寬，及公司股份於2020年3月27日在聯交所主板上市而增加的上市開支。

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