佐丹奴：減租最少要五至六成　不排除縮香港業務

他續指，集團會開源節流，嚴格控制成本應對，並正為二十多間將要續租的店舖爭取租金優惠，但減租幅度參差，由10%至50%不等，他認為減租幅度最少要達五至六成方有條件經營。

劉指出，從上年底到今年6月底，公司減少近1,300名員工，主要來自中國市場的自營店舖減少，並改以特許經營店方式經營，但強調集團會履行在「沙士」時承諾不裁員、不減薪、不偷工減料的「三不政策」，不會為控制成本，對香港基層、前線員工進行裁員或減薪。他又補充，不排除管理層在下半年再次調整薪金。

劉國權稱，集團在上半年共獲得各地政府約2,300萬元補貼，其中約800萬元來自香港政府。他指出，未來公司將調配更多資源發展網上業務，現時約有10億元現金，但不會設立自營網店，而是與各市場當地最強的第三方平台合作。

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