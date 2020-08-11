中國鐵塔︰下半年5G收入勢勝上半年

更令人納悶的是，該公司公布，今年上半年5G應交付需求完工率達到108%，而且樓宇、地鐵、高鐵隧道等室內覆蓋範圍也顯著提高。

董事長佟吉祿解釋，集團高度關注收入增速減慢的問題，惟解釋新冠肺炎疫情影響現場施工進度外，更重要的原因是期內完的97%項目只是原有站址的升級改進。儘管現在處於4G過了建設高峰而5G剛剛起步的階段，惟5G網絡之建設總會涉及更多新站址建設、更多新的站址開始承租，5G基站數量「很快」就會超過4G，因此下半年5G收入增長會明顯高於上半年。

總經理顧曉敏表示，站址租賃定價與2G、3G、4G、5G無關，但5G基站耗電量會顯著高於4G基站，鐵塔會與電訊商客戶一同設法降本增效。佟吉祿則表示，現有租約大多2022年才到期，距離洽談續租還有一段時間，強調一切按市場原則辦事，以保護股東利益。

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