張華峰批壹傳媒回覆「行貨」 停牌符合現有準則
2020年08月11日 18:44
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壹傳媒(00282)刊發公告指，不知悉不尋常股價及成交量變動的原因。立法會金融及服務界議員張華峰表示，回覆內容是「行貨」，亦是行內向來的一般處理手法，但相信市場不會受落。
對於市場有聲音要求香港證監會停牌壹傳媒。張氏指，證監會要求其短暫停牌符合現有停牌機制的準則，壹傳媒的股價波幅連續兩日以倍數計，加上其成交量已超股份發行量。監管機構可要求公司短暫停牌，讓投資者冷靜下來，以保障投資者。
資料顯示，在現行的停牌機制下，若公司出現「影響股價的消息並非在市場全面發放、或消息外洩、又或有人故意進行市場操縱活動，導致股票價格或交投量出現不尋賞波動」，可以由上市公司或聯交所或證監會提出停牌，以維持市場公平而有秩地運作。
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