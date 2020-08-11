張華峰批壹傳媒回覆「行貨」　停牌符合現有準則

對於市場有聲音要求香港證監會停牌壹傳媒。張氏指，證監會要求其短暫停牌符合現有停牌機制的準則，壹傳媒的股價波幅連續兩日以倍數計，加上其成交量已超股份發行量。監管機構可要求公司短暫停牌，讓投資者冷靜下來，以保障投資者。

資料顯示，在現行的停牌機制下，若公司出現「影響股價的消息並非在市場全面發放、或消息外洩、又或有人故意進行市場操縱活動，導致股票價格或交投量出現不尋賞波動」，可以由上市公司或聯交所或證監會提出停牌，以維持市場公平而有秩地運作。

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