中國鐵塔︰廣電如何發展5G尚要觀察

廣電搞5G的王牌乃3大電訊商沒有、原用於電視廣播的700MHz頻段，其優點是頻率低，室外覆蓋範圍比同業所持的2.6、3.5及4.9GHz為廣，以該頻段建設5G所需的基站自然不用那麼多，市場正評估廣電進身電訊商對鐵塔帶來多少好處。

佟吉祿形容700MHz是「黃金頻段」，但廣電如何運用它有待觀察，「能夠增加一些站點，但多少難以預計」。鐵塔今年上半年來自3大電訊商的收入佔比仍高達96.4%。

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