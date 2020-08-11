港區國安法：大和警告美國制裁恐危及香港聯匯制度

外國傳媒報道，美國早前制裁11名中港官員，日資投資銀行大和發表報告稱，香港的金融機構因美國制裁而面臨兩難，若執行美國制裁，恐犯下港區國安法的「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，而不執行美國制裁的銀行，則可能被美國施加「二級制裁」。

大和分析師賴志文指出，美國將在30到60天後，列出有意和被制裁官員進行重大交易的金融機構，這些機構即可能面臨美國的「二級制裁」，即使制裁的對象僅少數香港銀行，也可能對香港的金融穩定帶來「相當負面」的後果。

報告稱，美國可能有10項制裁措施，且在美國法律下應在1年內至少實施5項、兩年內全部實施，內容包括拒絕美國管轄下的美元融資、外匯和結算交易等，其中多數制裁都有嚴重後果，並讓香港的銀行和金融機構面臨嚴重的融資和貸款風險，也可能間接危及聯繫匯率制度。

賴志文認為，美國可能在未來數周或數月，把更多個人列為首要制裁對象，企業也可能成為制裁目標，預計上市公司或有重大債務者，受制裁相關的影響可能更大。

所謂「二級制裁」是針對世界各地的銀行，可能會因涉嫌與受制裁的個人交易而削弱它們參與美國金融體系的能力，尤其是美元結算，從而對他們進行懲罰。

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