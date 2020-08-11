股市難冧？內地嚴打炒樓　專家：資金將轉買股

外國傳媒報道，房地產一直是中國民眾的首要投資選擇，數據顯示，內地城鎮6月樓價按年增4.9%，今年上半年樓市投資上升1.9%。不過，內地政府擔心資金大舉投入樓市，一旦人民幣貶值，恐面臨樓市泡沫問題，正努力打擊炒樓投機行為。

以深圳為例，因應樓價急升，7月時推出了一項買樓新政策。對此，Pinpoint資產管理公司總裁兼首席經濟學家Zhiwei Zhang表示，政策對投資者來說，相當於發出一個強烈信號，就是不要炒樓！因此，股票成為大眾的唯一選擇。Zhang認為，這表示流動性將流入股市，中國股票有進一步上升空間。

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