拍賣會售出9項物業！天璽3600萬成交　搶高百萬

環亞物業拍賣周二(11日)推出36項物業公開競投，成交反應理想，共售出9項物業，包括西南九龍天璽月鑽璽低層C室，實用面積997方呎，開價3,500萬港元，最後獲搶高100萬元，以3,600萬元成交，呎價36,208元。

該行董事總經理區蘊聰表示，上址銀行估價約4,000萬元，以此計算成交價低估價一成，但若考慮到屋苑最近期的成交數據，是次做價仍算貼市。他續稱，該行周二分兩場進行拍賣，以控制場內人數，全日出席人數約40至50人，反應不俗，單日拍賣售出9項物業，更為今年最高紀錄。

而同場其他成交以非住宅物業為主，包括由法院頒令拍賣的香港仔雅濤閣第3層雙號車位，開價78萬元，終獲承價至85萬元成交。另外，西貢北港一幅面積約3,920方呎農地，以開價170萬元一口價成交。

其餘成交均為工商物業，其中火炭華耀工業中心高層23室，未核實建築面積1,965方呎，開價660萬元，最後以710萬元成交，搶高50萬元或約7.6%。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020