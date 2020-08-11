【零售浩劫】卡撒天嬌料6個月轉蝕300萬
2020年08月11日 19:01
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卡撒天嬌(02223)繼早前發盈警後，目前公布補充資料，根據最新可得資料，集團預期截至2020年6月30日止6個月錄得虧損不多於300萬港元，而非之前盈利警告公告中所述之期內股東應佔綜合溢利按年大幅下跌約75%。
董事會認為，有關預期虧損主要是由於在總結中期業績過程中，對使用權資產、存貨和應收帳款增加了計提減值撥備。
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