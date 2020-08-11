私人住宅租金連升兩個月　累漲3.6%

私人住宅租金回升，代理報告指，7月份私宅實用面積平均呎租金約34.4元，較6月份的33.9元，上升約1.5%，已連升兩個月共3.6%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，私宅租金上升，反映市場順利進入傳統暑期租賃旺季。但相信短期內租金升幅有機會放緩，但不會轉勢大跌。

7月份全港107個大型私人住宅屋苑的實用面積平均租金，於去年8月份展開跌勢，期間香港出現肺炎疫情，租金走勢持續受壓，兼跌幅擴大，租金連跌10個月共12.4%。其後疫情受控，轉租及減租潮結束，租賃宗數持續轉升。自今年6月份租金止跌回升，兼連升兩個月，確認租金尋底成功。

十大藍籌屋苑方面，上月租金升幅較大的屋苑為荔枝角美孚新邨，按月升3.4%，天水圍嘉湖山莊升2.3%。而鴨脷洲海怡半島及鰂魚涌太古城則分別升1.6%與1%。不過，紅磡黃埔花園及沙田第一城表現較差，分別挫1.1%及1%。

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