【大大鑊？】別碰國際金融股　它們正陷「選邊站」難題

外國傳媒報道，自2018年以來，中國逐漸開放金融市場，國際大型銀行企圖分一杯羹，但隨着中美關係惡化，恐見財化水。

智庫機構戰略與國際研究中心(CSIS)的中國問題專家Scott Kennedy預告，不會對美國進一步制裁中港行動感驚訝。

全球最大政治風險諮詢公司歐亞集團(Eurasia Group)中國及北亞業務主管Michael Hirson表示，目前狀況讓想進軍中國的銀行業感到「棘手」，如果不遵守美國制裁的話，有被排除出美國金融系統的風險，這對銀行而言是「生死存亡」的威脅。

不過，遵守美國制裁也有風險，Hirson指出，如果在香港的銀行業遵守美國制裁，看來已經違反港區國安法的規定，對銀行而言，可能面臨被逐出中國內地及香港市場的威脅。

另一內地智庫機構中國國際問題研究院美國研究所副所長沈雅梅表示，美國的制裁恐是想迫使跨國銀行業在中美之間「選邊站」，批評美國最終將傷害國際商業環境的公平性。

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