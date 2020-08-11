【深度解構】港淪為中美金融戰「主戰場」　銀行業大鑊？

自2018年以來，中國逐漸對外開放金融市場，國際大型銀行圖分一杯羹，但隨着中美關係惡化，香港淪為中美金融戰「主戰場」，美國實施制裁，不但恐令銀行業見財化水，更須面對「選邊站」難題。

智庫機構戰略與國際研究中心(CSIS)的中國問題專家Scott Kennedy預警，不會對美國進一步制裁中港而感到驚訝。

全球最大政治風險諮詢公司歐亞集團(Eurasia Group)中國及北亞業務主管Michael Hirson表示，目前狀況讓想進軍中國的銀行業感到「棘手」，如果不遵守美國制裁的話，有被踢出美國金融系統的風險，這對銀行而言是「生死存亡」的威脅。

不過，遵守美國制裁也有風險，Hirson指出，如果在香港的銀行業遵守美國制裁，看來已經違反港區國安法的規定，對銀行而言，可能面臨被逐出中國內地及香港市場的威脅。

另一內地智庫機構中國國際問題研究院美國研究所副所長沈雅梅表示，美國的制裁恐是想迫使跨國銀行業在中美之間「選邊站」，批評美國最終將傷害國際商業環境的公平性。

【大和警告危及香港聯匯制度】

另據外國傳媒報道，美國早前制裁11名中港官員，日資投資銀行大和發表報告稱，香港的金融機構因美國制裁而面臨兩難，若執行美國制裁，恐犯下港區國安法的「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，而不執行美國制裁的銀行，則可能被美國施加「二級制裁」。

大和分析師賴志文指出，美國將在30到60天後，列出有意和被制裁官員進行重大交易的金融機構，這些機構即可能面臨美國的「二級制裁」，即使制裁的對象僅少數香港銀行，也可能對香港的金融穩定帶來「相當負面」的後果。

報告稱，美國可能提出10項制裁措施，且在美國法律下應在1年內至少實施5項、兩年內全部實施，內容包括拒絕美國管轄下的美元融資、外匯和結算交易等，其中多數制裁都有嚴重後果，並讓香港的銀行和金融機構面臨嚴重的融資和貸款風險，也可能間接危及聯繫匯率制度。

賴志文認為，美國可能在未來數周或數月，把更多個人列為首要制裁對象，企業也可能成為制裁目標，預計上市公司或有重大債務者，受制裁相關的影響可能更大。

所謂「二級制裁」是針對世界各地的銀行，可能會因涉嫌與受制裁的個人交易而削弱它們參與美國金融體系的能力，尤其是美元結算，從而對他們進行懲罰。

【美制裁正式宣布香港成「主戰場」】

英國《金融時報》分析警告，絕不能輕視美國施加制裁對銀行業造成的負面影響，將遠超涉事的個人。目前美國制裁目的是要阻止11名官員參與美國金融體系，對與受制裁者有業務往來的美國金融機構和個人處以罰款，這正是之前用來對付伊朗和俄羅斯等國家的施壓行動，其有效性部分取決於受制裁的個人是否擁有美國資產。

報道採訪了之前在美國貿易代表辦公室(USTR)工作、目前為頂級律師事務所霍金路偉(Hogan Lovells)律師Benjamin Kostrzewa表示，對受制裁的人來說，可能是無關痛癢，但對於在美國擁有大量資產的銀行，美國政府往往會迅速採取執法行動。

雖然香港金融管理局表示，制裁在香港沒有法律基礎，但如果在香港的美國和國際銀行向受制裁的個人提供服務，可能會對它們產生重大影響。目前美國銀行業界被直接阻止與受制裁的個人開展業務，必須凍結其資產或承擔罰款的風險。不過，有不少律師指出，在海外註冊的美國銀行業通常被理解為非美國實體，這可能使它們脫離美國的管轄範圍。

至於非美國的銀行亦有影響，律師直言，其他地區的銀行目前尚不清楚美國政府會有怎樣的實質行動，如果非美國的銀行通過美國金融系統，它們之間的交易可能會受到影響，因為以美元進行的國際交易，通常會透過設在美國的代理行進行結算。

因此，世界各地的銀行可能會因涉嫌與受制裁的個人交易而受到美國的「二級制裁」，這些制裁可能會削弱它們參與美國金融體系的能力，從而對他們進行懲罰。專門從事制裁和反洗錢業務的律師Nick Turner表示，美國在俄羅斯、北韓、伊朗等就是使用這種方法，對進行重大交易的金融機構採取懲罰性措施。

更甚的是，與被制裁有關的個人有業務往來的其他團體也會有風險，在美國註冊的公司有義務凍結這些人擁有的資產，包括證券或債券。美國財政部屬下的外國資產控制辦公室(US Office of Foreign Assets Control)遵循所謂「50%規則」，規定任何受制裁個人擁有超過50%股權的公司，都將無法參與美國金融體系。

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