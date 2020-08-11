美股新高在望？標指期貨率先破頂

外國傳媒報道，美股代表之一標指期指周二(11日)盤中再創歷史新高，大漲0.69%，達3,372.25點。若依此推算，紐約股市周二開市時，標指將只較今年2月19日的歷史高位3,393.52低12點左右，極有可能破頂，主因是投資者押注政府的擴張政策將帶動經濟復甦，而不太在意中美緊張局勢升溫。

標指期貨主要由科技股領升，包括亞馬遜、Netflix、蘋果公司等。道指距離新高則仍有一段距離。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020