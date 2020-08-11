全球經貿戰：美國低頭？已取消大部分日本鋼鋁關稅

外國傳媒報道，美國總統特朗普在上任後，對各國發起關稅戰，以實行保護主義。在2018年3月宣布對包括日本在內的各國進口鋼鋁各加徵25%和10%關稅。不過，隨着美國製造業持續低迷，已在5月取消了78%的日本進口鋼鋁關稅，並在6月取消了64%的日本相關進口產品關稅。

據日本經濟產業省在5月和6月進行的調查顯示，美國已分別在5月和6月取消了大部分日本進口鋼鋁產品及其相關產品的額外關稅，原因可能是美國製造業持續陷入低迷。長期以來，美國汽車製造商一直依賴日本的鋼鋁供應。

美國當局早前已表示，如果美國汽車製造商或貿易公司需要進口鋼鋁材料，且難以在美國尋找替代供應，則相關產品即使在美國徵收鋼鋁關稅的名單內也可豁免關稅。

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