小心！上次估中3月見底　兩大指標預言股市快將大調整

外國傳媒報道，摩根史丹利近期表示，旗下基金公司設定的聯合市場時機指標(CMTI)自2018年1月以來，「首次」釋放出「沽貨」信號。

大摩表示，CMTI在3月美股見底時發出「適時買入」信號，並在6月中旬前該指標一直處於「買入」區間，但最近呼籲「沽貨」了。

CMTI是風險、基本面和綜合估值指標的平均值，而歷史角度來看，過去CMTI在沽貨信號發出後，歐股在隨後半年內下跌3%。

市場人士亦表示，市場估值過高，泡沬愈吹愈大，周一(10日)「股神」巴菲特指標來到近180%，顯示美股估值現在太貴，可能很快就會進入調整！

「巴菲特指標」為上市公司總市值除以國內生產總值(GDP)的比例，可用作判斷整體股市價格是否過高或是低估，合理區間介乎75至90%，超過120%則遭到高估。

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