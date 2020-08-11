新盤UPDATES：馬鞍山單日錄至少4宗大額交投

疫情略見改善，各區新盤特色戶及大宅承接轉強，單是馬鞍山區單日已錄至少4宗大額交投，有大手客更斥資數千萬元掃入離島區項目數伙單位。

●雲海特色大宅售3488萬元

●峻源連沽3伙特色戶 套現近5300萬元

各區特色大宅備受追捧。據一手銷售資訊網資料，中信泰富旗下馬鞍山峻源，剛連環沽出3個特色單位，套現5,293.8萬元。其中3座地下B室，實用面積1,085方呎，花園面積502方呎，成交價1,780萬元，呎價16,406元。

而2座地下B室，實用面積1,075方呎，花園則為519方呎，以1,774萬元獲承接，呎價16,502元。另外一伙成交單位為2座2樓B室，實用面積879方呎，平台面積202方呎，售價1,739.8萬元，呎價19,793元。

●意堤獲大手客斥資近4600萬元連購4伙

促成上述交易的中原資深區域聯席董事李偉寧透露，該批單位由一組買家購入，客戶為香港人，打算將單位作半自用半收租之用。

●皓畋高層大宅獲買家以5468萬元購入

●美聯：7月樓價逾億元一手樓交易急升逾1倍

美聯首席分析師劉嘉輝指出，7月份新盤銷售量中，樓價逾5,000萬元銷售量按月上升，惟5,000萬元或以下卻減少，兩者表現背馳。值得留意，7月份售價逾億元單位共售出7個，創今年單月次高，按月更急升約1.33倍，增幅比起做價逾5,000萬至1億元所錄的9成更高。

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