股市沖喜！特朗普：正「認真」考慮下調資本利得稅

財經媒體彭博報道，美國總統特朗普表示，正在「非常認真」地考慮下調資本利得稅。去年9月，他決定不出台這一措施，稱其不足以幫助中產階級。

特朗普周一(10日)在白宮新聞發布會上表示：「我們也在考慮削減資本利得稅，這將創造許多就業崗位。」

若沒有國會的支持，特朗普無法單方面下調20%的長期資本利得稅，但一些顧問告訴他，可以發布行政命令，下調投資者出售資產時所需支付的稅額。此舉通過將資本利得與通脹掛鈎，在出售某項資產時對其原始購買價格進行調整，從而免除因通脹而升值部分的稅收。

通過出台規章或行政命令的方式修改資本利得稅規定，可能會面臨法律挑戰，美國前總統小布殊政府據報道就曾因為這原因放棄了類似的計劃。

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