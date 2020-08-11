花旗料人民幣成全球第3大支付貨幣　時間在...

受累於近年的中美貿易紛爭及近期美國圍堵中國行動升級，人民幣國際化進程幾乎陷入停頓。惟花旗銀行中國經濟學家劉利剛等發表的報告指，預計到2030年人民幣將成為全球第3大支付貨幣，佔比由目前的1.76%升至7.94%。

先不論可能性有多大，花旗刻畫的藍圖認為，人民幣在全球更大範圍的使用，將減輕與美國金融脫鈎對中國的影響，不過人民幣角色的增加不會是平穩和線性的。

該行指出，人民幣目前已經可以成為中國進口關鍵大宗商品的支付和清算貨幣。中國當局也在鼓勵外國公司和投資者發行和持有更多人民幣股權或債權，來「內化」人民幣的使用，這也在鼓勵在岸發展出更有深度的對沖市場。

該行也承認，由於中國對開放資本帳戶仍然謹慎，需等待監管能力的提升以及金融市場的充分發展，政策制定者仍擔憂破壞金融穩定，而外國投資者接受人民幣作為「價值儲備」的步伐可能會很慢。

策略上花旗繼續看好人民幣匯率和中國債券，人民幣國際化進程將利好人民幣匯率穩定以及人民幣金融資產的交易，而弱美元的環境將加速人民幣國際化。

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