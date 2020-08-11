西藏水資源發盈警
2020年08月11日 21:22
東網電視更多新聞短片
西藏水資源(01115)發盈警，預期截至6月30日止6個月收入及股東應佔利潤按年分別減少約45%及約65%，主因是自今年初以來爆發的新冠肺炎疫情的不利影響，包括實施社交距離和其他遏制疫情的措施導致電影院、航空公司、飯店等一些主要分銷商、客戶及渠道暫時停止運營。水分部銷量下降約40%，啤酒分部銷量下降約11%。
由於上述的今年上半年經濟環境，影響了某些客戶的財務狀況，導致公司確認的金融資產減值損失有所增加；公司應佔使用權益法入帳的投資錄得小量虧損。
－－－－－
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！