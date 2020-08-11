歐洲頓成資本逐鹿戰場　因為歐盟呢個動作...

彈指之間，歐洲成為資本逐鹿戰場。外國媒體報道，投資者對歐元乃至歐股的看法比以往任何時候都更加樂觀。

報道指，歐盟里程碑式的援助基金顯著地緩解了對歐元區結構性風險的擔憂。歐元7月上漲了4.8%，突破了自2008年以來的看跌趨勢線，這也促使許多分析師上調歐元預期。

彼得森國際經濟研究所高級研究員Nicolas Veron表示，歐盟預算協議極大地改變了金融市場對歐元區的看法，對歐盟和歐元來說，起到了很大的強化作用。

他續指，重點不是今年、明年的經濟增長，亦或對經濟周期的預測，而是更加結構性的問題。

除了援助基金外，與美國相比，歐洲控制疫情、重啟經濟的舉措也顯得尤為亮眼，這些因素都為歐元發生長遠變化奠定了基礎，目前歐元融資成本幾乎要比美元更高。

另外，投資者對德國經濟復甦的預期意外增強，進一步表明，歐洲最大經濟體德國可能會比鄰國更快地從新冠危機中實現反彈。

8月份，衡量德國未來6個月經濟前景的指標升至71.5，經濟學家此前預期該數據會微跌。

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