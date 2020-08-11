內地業主平價走貨！大埔天賦海灣8年蝕50萬離場

二手樓市走勢向下，加上經濟回落，不少內地業主都平價走貨。市場消息稱，大埔天賦海灣3座一個中高層單位，實用面積1,098方呎，剛以約1,248萬元售出，呎價11,366元。市傳原業主為內地客，持貨約8年，帳面貶值約50萬元離場。

市場消息透露，同由內地客持有東涌水藍‧天岸3座單位，由法院頒令售出，成交價約960萬元，低市價約4%。而同一業主持有同區影岸‧紅另一個複式單位，日前亦由法院頒令以2,100萬元售出，低市價逾20%。

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