屯門御半山呎租跌至27元　將軍澳MALIBU大減價

近月多個新盤入伙，租務交投同樣活躍。美聯蔡偉傑表示，屯門御半山本月錄約20宗租賃成交，業主減租，個別成交呎租低於30元。其中1B座低層D室，實用面積404方呎，最初以月租1.3萬元放租，每方呎租27.2元，創項目呎租低位。

至於將軍澳MALIBU也錄得大手減租個案，該行劉浩勤稱，屋苑2A座中低層A室，實用面積 657方呎，三房間隔，去年10月以每月租金2.5萬元放租，累減4,500元或約18%，成交月租2.05萬元，呎租31.2元。該盤本月暫錄19宗租務個案，平均實用呎租約33元。

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