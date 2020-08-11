夜市UPDATES：疫苗面世！歐美股大漲　港夜期觸二萬五

全球首隻新冠肺炎疫苗獲批，樂觀預期提振了風險偏好，美股早市個別發展，道指衝高逾360點後升幅有所收窄，目前報28,112點，升321點或1.16%；標指報3,369點，升9點或0.27%；反映科技股的納指報10,898點，跌69點或0.64%，意味資金有換貨迹象。

港股期指夜市突破25,000關後升勢回順，現報24,899點，僅升4點，高水8點。

周一在能源、工業和材料板塊帶領下，標指連續第7個交易日收高，也使其距離歷史最高收市差距收窄至0.8%之內。

華爾街大鱷建議減持科技股，認為納指或下跌10%，目前美股市場最大的贏家可能已處於泡沫中，建議投資者考慮削減大型科技股的風險敞口(即未被對沖的風險)。

被稱為「FAAMG」股票的五大科技股周二向下， Facebook跌1.43%、蘋果公司跌1.37%、亞馬遜跌1.29%、微軟跌1.75%和Google母公司Alphabet也跌0.79%。

全球市場風險情緒爆發，歐洲股市大幅上漲，德國、法國、英國、意大利等基準股指漲幅都超過或者接近2%。

消息方面，俄羅斯總統普京周二(11日)宣布，衞生部已批准全球首款新冠肺炎疫苗，他的其中一名女兒已率先接種。另外，美國白宮顧問表示，總統特朗普周二將簡要介紹新冠肺炎疫苗的情況。消息刺激金融市場做好。

救市亦有進展，特朗普表示，正在「非常認真」地考慮下調資本利得稅。去年9月，他決定不出台這一措施，稱其不足以幫助中產階級。

【21:30】美國總統特朗普稱正「認真」考慮調低增值稅，加上當地疫情紓緩，美股道指繼周一漲逾350點後，周二早段再升324點，報28,115點，而以科技股為主的納指續跌75點，至10,893點。

安聯首席經濟顧問埃利安在訪問中稱，股市近期升浪是由技術指標所支持，讓市場暫時無視基本因素和疫情的壞消息。他又認為，現時股市最大威脅是出現大規模的企業破產潮。他指出，倘企業由面對短期流動金壓力，演變成破產，屆時失業問題將更棘手，因為企業需資本減值，這方面聯儲局難以提供協助。

BTIG衍生工具策略員伊曼紐爾則認為，目前市場風險集中在科技股，尤以五大科企最高危，建議投資者減持。他指出，科技股過去一年跑贏能源股78.2%，幅度十分驚人，形容是市場錯置或泡沫，納指或出現10%調整。

蘋果公司(Apple Inc.)周一未有跟隨其他科技股回吐，再升1.45%，市值進一步邁向兩萬億美元大關，據彭博億萬富豪指數顯示，行政總裁庫克的身家因此水漲船高，已突破10億美元。Apple股價周二早段報445.56美元，跌1.19%。

至於雲端軟件公司Salesforce披露已在第二季沽清視像軟件開發商Zoom的股份，涉280萬股，但未有透露賣出日期，外電以Zoom上季股價最低及最高位推算，其回報料介乎2.16至6.2倍。Salesforce股價早段報193.82美元，跌1.69%，Zoom報240.74美元，挫3.7%。

羽絨品牌Canada Goose公布截至6月28日止首季收入按年減少63%至2,610萬加元，並指店舖重開後人流放慢，引發市場對冬天旺季銷情的憂慮，股價早段挫8.64%至22.67美元。

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