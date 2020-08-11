【樓市慘情】疫廈淪「跳樓貨」　西洋菜南街「吉舖」數目破頂

第三波新冠肺炎疫情大爆發，東九龍疫區、疫廈住宅單位慘成「跳樓貨」，個別錄超低價成交。牛池灣峻弦其中一個套三房單位，不足兩個月內急劈280萬元，成交呎價僅12,610元，屬項目近三年來最低。茶果嶺麗港城三房單位，再錄樓價低於一千萬元成交。

美聯馬穎鴻表示，上述為峻弦2座中層E室，實用面積793方呎，6月底才叫價1,280萬元放盤，7月底已減至1,190萬元，本月初再降一口價至1,100萬元，心急業主再劈100萬元，最終以1,000萬元成交。有銀行對上址網上估值逾1,220萬元，成交價低逾18%。

資料顯示，峻弦已有約6宗確診個案，包括是次成交的2座其中一個單位。但馬氏指出，除是次成交低於市價外，其實屋苑暫時未見業主願意大幅劈價求售放盤。

藍籌屋苑麗港城亦錄同類個案。市場消息透露，屋苑曾出現確診患者的21座其中一個低層H室單位，實用面積748方呎，三房間隔，上月中才以1,080萬元放售，原業主睇淡後市，減價至980萬元易手，呎價13,102元。

至於位置鄰近重災區慈雲山附近屋苑，樓價跌幅亦明顯。富山地產潘祖兒稱，鑽石山居屋宏景花園2座高層單位，實用面積424方呎，未補價第二市場售438萬元，呎價10,330元，較6月同類型單位做價跌近11%。而屋苑最近亦出現確診個案。

而地產代理監管局因應近期疫情發展，為持牌代理擬備了一個臨時買賣協議中的2019年冠狀病毒病條款範本。代理可在臨時買賣協議中加入該條款，主要說明賣方及買方可因應情況延後交易日期或取消有關交易，而買方可獲退回所有已支付的訂金。

事實上，受疫情打擊下，環球經濟受挫，除疫廈及疫區外，各區都有急售蝕讓成交。市場消息稱，大埔天賦海灣3座一個中高層單位，以1,248萬元易手，實用面積1,098方呎計，呎價11,366元。原業主料為內地客，持貨約8年，帳面貶值約50萬元。

消息稱，同由內地客持有東涌水藍‧天岸3座單位，傳由法院頒令售出，成交價約960萬元，低市價約4%。而同一業主持有同區影岸‧紅另一個複式單位，日前亦由法院頒令以2,100萬元售出，低市價逾20%。

此外，細價指標屋苑樓價跌勢亦加據。祥益謝利官稱，天水圍嘉湖山莊景湖居6座高層C室三房戶，實用面積546方呎，享米埔景觀，本月初以608萬元放售，放盤僅一周勁減45萬元，最終以563萬元易手，呎價10,311元。

據了解，同類型單位於6月份未爆發第三波疫情時，成交價達638萬元，反映約一個半月，新做價賣平75萬元。他認為，撤辣取消額外印花稅，可增加二手市場放盤量，供應上升可令樓價回落，讓更多市民可以入市。

【舖市也遭殃】

零售市道未見起色，主要核心街道吉舖飆升。截至本月初，旺角西洋菜南街空置舖位數量升至22間再創新高，較2017年高峰期時多出超過一倍。同時，近期該街道的租出的短約舖租金，更低至只是長約舖租的1/10。

受疫情影響，以往依賴遊客生意和本地消費的西洋菜南街，出現前所未見的吉舖潮，在約3年前市況較差的時期，最多亦只有約10間空置街舖。現時不少大型連鎖化妝品店和珠寶店都大幅削減鋪位數量，部分業主亦以低租金將舖租出，如該街道單數A號地舖，面積近1,300方呎，近月約25萬元租出，呎價只約197元。

中原地產工商舖董事總經理潘志明表示，西洋菜南街短期內舖租仍會下調，未能以長約租出舖位的業主，由於不想商舖長時間交吉，都願意短租給賣散貨的商店，如售賣手機零件的商舖等，過往長約呎租金可達300至逾千元。

他補充，尤其8至10月非租賃活躍期間，業主會將舖位以短到一星期至三星期的短約租出，而且價錢更是只有長租約的10至12.5%。另外，本地因疫情反覆，沒有遊客生意的零售店都減少投放資金在舖租上。

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