壹傳媒股價連續2天異動　證監會密切監察促及時披露

由於該公司股價異常升幅，提醒投資者在買賣時務須格外審慎。

聲明又指，因應上述情況，證監會一直在監察，並將繼續密切監察與壹傳媒有關的交易活動。該會亦將與聯交所合作，要求壹傳媒向市場及時披露所有與其控制權、財務狀況和營運有關，且可能對該公司股價造成重大影響的未來發展情況及資料，並避免其證券出現虛假市場。

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