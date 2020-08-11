樓價UPDATES：美孚46年長情業主沽貨　11.65萬變965萬

樓市前景並不樂觀，荔枝角美孚新邨長情業主，持貨46年都要沽貨，以965萬元出售單位，期內物業升值約81.8倍。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鴨脷洲海怡半島8月海怡半島暫已錄8宗成交，包括7座高層A室，實用面積約737方呎，套三房套房連士多房間隔，望全海景，主開價約1,280萬元，議價後以1,212萬元易手，實用呎價約16,445元，新買家為租客。

●南區貝沙灣6期1座低層B室，實用面積459方呎，一房間隔，享全海景，以1,133萬元易手，實用呎價24,684元，原業主於2009年6月以607萬元買入，持貨11年，帳面獲利526萬元。

●南區貝沙灣4期7座中高層A室，實用面積約1,157方呎，套三房連工人套間隔，附車位，望海景，以3,368萬元沽出，實用呎價約29,110元。

●北角賽西湖大廈7座高層B室，實用面積1,124方呎，三房連工人房間隔，享海景，由於有租客居住未能安排睇樓，最終獲區外換樓客以3,120萬元交吉形式購入，實用呎價27,758元，造價及呎價創屋苑同類型單位近一年新高。

●天后景暉閣中層B室，實用面積400方呎，兩房間隔，望山景，獲區外首置上車客以736萬元承接，實用呎價18,400元，原業主早於1997年3月以290萬元購入上址投資，持貨23年至今轉手，帳面獲利446萬元離場，單位期內升值約1.5倍。

●東半山嘉雲臺2座高層B室，實用面積約1,811方呎，套四房及儲物色間隔，開價約93,000元，議價後以月租88,000元連車位獲同區租租承租，實用呎租約48.6元。

●鰂魚涌太古城洞庭閣極低層G室，實用面積580方呎，兩房間隔，於2019年11月以1,160萬元放盤，終獲區內用家以910萬元承接，實用呎價15,690元。

●小西灣藍灣半島1座低層B室，實用面積605方呎，套三房間隔，望海景，獲租客以26,000元租入，實用呎租約43元，新租客為本區客。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨4期百老滙街101號中層A室，實用面積737方呎，三房間隔，望內街，以965萬元沽出，實用呎價約13,094元，原業主於1974年12月以11.65萬元購入，是次轉手帳面大幅獲利953.35萬元，升值約81.8倍。

●荔枝角美孚新邨3期百老滙街74號中高層B室，望內園景，三房間隔，實用面積約960方呎，以1,380萬元放盤約兩個月，獲外區客接洽，議價後減價約55萬元，以約1,325萬元成交，實用呎價約13,802元，新買家為家庭客，故睇樓一次即承接。

●長沙灣宇晴軒3座高層A室，實用面積441方呎，兩房間隔，開價840萬元，現累減12萬元，以828萬元成交，實用呎價18,776元，新買家為上車客。

●長沙灣星匯居8月暫錄得2宗成交，最新錄得1座中層C室，實用面積522方呎，兩房間隔，原先叫價890萬元，早前減至810萬元，最終以809萬元易手，實用呎價15,498元。

●大角咀形品・星寓低層K室，望樓景，一房間隔，實用面積約394方呎，以約17,000元放租約1個月，即吸引外區客洽詢，議價後減價2,200元或約13%，以14,800元租出，實用呎租約37.6元。

●九龍塘信達閣極高層C室，實用面積約631方呎，三房間隔，近日以963萬元沽出，實用呎價約15,261元，原業主於1977年1月以約20.05萬元購入，持貨43年轉手帳面獲利約942.95萬元，物業升值47倍。

●將軍澳都會駅1座高層A室，實用面積492方呎，兩房間隔，享海景，放盤時開價890萬元，剛以870萬元成交，實用呎價17,683元，新買家打算先收租一段時間，再收回自用。

●將軍澳新都城8月暫錄約7宗買賣，平均實用呎價約16,732元，屋苑3期4座低層C室，實用面積406方呎，兩房間隔，上月底以685萬元叫價放盤，因應市場氣氛波動，調減17萬，以668萬元成交，減幅約2.5%，吸引同區上車客承接，成交價約668萬元，實用呎價16,453元。

●將軍澳居屋欣明苑D座高層1室，實用面積約401方呎，兩房間隔，望山景，本月放盤並開價620萬元，議價微減40萬元或約6%，已補價自由市場以580萬元成交，實用呎價約14,464元。

●將軍澳新寶城4座中層G室，實用面積377方呎，兩房間隔，望樓景，以658萬元易手，實用呎價17,454元，原業主於2009年9月以218萬元買入，持貨11年帳面獲利440萬元。

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新界區

●西貢茅坪新村單號村屋一至二樓上複式戶，三房兩廳間隔，望山景及海景，連天台約700呎，開價1,400萬元，減價120萬元，減幅8.6%，以1,280萬元成交，原業主於2009年7月購入上址，當時作價355萬元，持貨11年至今沽售帳面獲利925萬元，單位期內升值2.6倍。

●馬鞍山薈朗1座中層A6室，實用面積283方呎，一房間隔，議價後以495萬元易手，實用呎價17,491元，原業主於2016年以382萬元購入，持貨4年帳面獲利約113萬元離場。

●馬鞍山嘉華星濤灣1座高層F室，實用面積494方呎，兩房間隔，原先叫價850萬元，減價90萬元，減幅達10.6%，獲買家以760萬元承接，實用呎價15,385元。

●大圍名城5座北翼中層B室，實用面積785方呎，套三房連儲物房間隔，日前以1,250萬元易手，實用呎價15,924元。

●沙田御龍山8月暫錄2宗成交，包括1座中層B室，實用面積680平方呎，套三房間隔，開價約1,350萬元，議價後以1,255萬元易手，實用呎價18,456元。

●沙田欣廷軒2座中層G室，實用面積419方呎，兩房一廳間隔，放盤2星期，原叫價760萬元，終以740萬元成交，實用呎價17,661元。

●大埔翠屏花園D座中層5室，實用面積262方呎，一房間隔，獲投資者以426萬元承接，實用呎價16,260元。

●大埔居屋明雅苑C座中層2室，實用面積394方呎，兩房間隔，享海景，議價後於已補價自由市場價以508萬元易手，實用呎價12,893元，新買家為用家。

●粉嶺居屋景盛苑歡景閣中層5室，實用面積541方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價439萬元，放盤8個月，減價11萬元，減幅2.5%，獲區外白居二客以428萬元承接，實用呎價7,911元。

●元朗加州花園芙蓉徑單號屋，實用面積約967方呎，附設花園，議價後終以1,028萬元成交，實用呎價約10,631元，原業主於2014年8月以約680萬元購入，是次轉售帳面大幅獲利約348萬元，期內物業升值約51.2%。

●元朗Grand YOHO第10座中層D室，實用面積約519方呎，兩房間隔，望內園池景，叫價860萬元，及後微減2萬元，以858萬元獲買家承接，實用呎價約16,532元，原業主於2016年9月以842.5萬元購入，持貨約4年轉手帳面獲利約15.5萬元，物業升值僅約2%。

●元朗YOHO MIDTOWN第8座高層A室，實用面積473方呎，兩房間隔，望園景，獲租客以15,800元租入，實用呎租約33.4元。

●屯門置樂花園4座中層G室，實用面積511方呎，三房間隔，叫價530萬元，議價後以508萬元成交，減幅約4%，實用呎價9,941元，新買家為區內分支家庭，因新增家庭成員，居所不夠住，於是換樓。

●屯門大興花園2期1座高層C室，實用面積447方呎，兩房間隔，月租叫價12,000元，經議價後，減價500元或約4%，以11,500元租出，實用呎租約26元，新租客為一對年輕夫婦，參觀上址一睇即中，立即議價承租。

●屯門豐連1座低層H室，實用面積302方呎，一房一廳間隔，租客一次過預繳一年租金，故業主願意調整租金，減租500元，以月租10,500元租出，實用呎租34.8元，如以業主於2019年以約450萬元購入價計算，租金回報率2.8厘。

●屯門海翠花園6座中層B室，實用面積521方呎，兩房一廳間隔，減租500元，區內租客決定以12,000元承租，實用呎租23元，如以同類型單位銀行估值約635萬元計算，租金回報率2.3厘。

●屯門邁亞美海灣6座中層D室，實用面積515方呎，兩房一廳間隔，新買家為投資客，睇好屯門碼頭區發展潛力，決定於區內以首置身份置業，只以內籠照片作參考，決定以575萬元購入，實用面呎價11,165元，稍低於市價。

●荃灣愉景新城4座高層C室，實用面積474方呎，兩房間隔，原業主之前將單位用作出租，最近決定放售，叫價730萬元，經家庭客議價後，減價12萬元，以718萬元易手，實用呎價15,148元。

●東涌最近3日連錄6宗成交，以細單位居多，其中海堤灣畔5座低層G室，實用面積847方呎，套三房連儲物套房間隔，叫價938萬元，減價28萬元，隨即以910萬元沽出，實用呎價10,744元。

●東涌東環8月暫錄6宗成交，屋苑5A座極高層7室，實用面積484方呎，兩房連儲物室間隔，叫價678萬元，微減3萬元沽出，獲上車客以675萬元承接，實用呎價13,946元。

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