上海証大擬拍賣形式 出售非全資附屬公司股權
2020年08月11日 21:56
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上海証大(00755)公布，擬透過阿里資產拍賣平台以公開掛牌方式出售煙台証大大拇指置業有限公司股份，建議最低投標價為3,300萬元人民幣(下同)，而代價將取決於中標方作出的最終投標價，且無論如何將不低於最低投標價。
証大大拇指置業為一間於2013年在中國成立之有限公司，目前由証大置業擁有70%權益，而後者為上海証大的間接全資附屬公司。
証大大拇指置業的主要資產為物業，當中包括位於中國山東省煙台市煙台開發區E-9區的若干土地，總佔地面積為26,476平方米，估值金額約1.46億元，目前相關的發展項目仍處於規劃階段。
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