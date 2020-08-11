寶新金融發盈警
2020年08月11日 22:04
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寶新金融(01282)發盈警，截至2020年6月30日止6個月公司擁有人應佔利潤預期錄得大幅下跌，而2019年同期的公司擁有人應佔利潤約3.73億港元。
期內純利下跌主因包括：投資物業之公平值嚴重虧損，而2019年同期投資物業的公平值收益約1.38億元；截至2019年6月30日止6個月因將寶新置地集團(00299)之業務併入集團，產生一次性議價購買收益約6.96億港元，而今年同期並無此類收益；受冠狀病毒爆發影響，集團所有業務活動中斷，中國內地物業銷售收入減少。
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