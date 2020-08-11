疫後如何？穆迪料全球供應鏈變得更多元　亞洲受惠

外國傳媒報道，疫情衝擊全球供應鏈，評級機構穆迪周二(11日)發表報告指出，疫情過後，全球的供應鏈將變得更多元，中國之外的亞洲經濟體可能因此獲益。

穆迪預測，全球貿易關係及供應鏈的根本轉變速度將因疫情而加快，疫情過後的全球供應鏈將變得更結實、分散而接近本地，代表供應鏈長度及耗時變短，同樣的產品將被更多不同的地方生產，不同地方的產能將會加大，全球貿易體系將更加分散。

穆迪亞太地區信評主管Michael Taylor表示，政府及企業將確保供應鏈安全視為最首要目標，超過對成本及效率方面的考慮，預期醫療藥品等重要戰略性行業的供應鏈轉移程度將會最大，而中國以外的亞洲經濟體可因此受益，尤其擁有穩健經濟基礎、可靠的基建、足夠的人力資本、低度地緣政治及供應鏈安全風險的經濟體。

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