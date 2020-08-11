閱文：加強與騰訊旗下多媒體平台合作
2020年08月11日 22:39
東網電視更多新聞短片
閱文集團(00772)公布，截至6月30日止6個月業績，期內收入32.6億元人民幣(下同)，按年上升9.7%，錄得股東應佔虧損32.95億元，2019年同期則賺3.92億元；每股虧損3.3元，不派中期息。
閱文首席執行官程武指，新管理層帶領閱文業務與騰訊控股(00700)產生更大協同效應，充分發揮閱文IP在動漫、遊戲、影視等價值。影視方面，目前僅倚靠新麗傳媒及騰訊影視不足以充分開發集團眾多的IP作品，希望與更多影視公司及視頻平台進行項目合作，務求將IP為中心的業務系統化及工業化，將IP產品組合的收益最大化。他亦期望《慶餘年》這類優秀作品能持續出產。
他續指，集團持續透過免費平台累積用戶群，並加強與騰訊旗下的多媒體平台合作，包括微信公眾號、瀏覽器等產品合作，提升IP產品的知名度，依託騰訊的流量吸引更多付費閱讀。
就作家新合約風波，程武指，閱文以保護作家利益為大前提，新合約列出免費版作品需得到作者授權才能出版。現時大部分作家均滿意新合約，有助鞏固核心業務。
－－－－－
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！