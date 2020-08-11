閱文：加強與騰訊旗下多媒體平台合作

他續指，集團持續透過免費平台累積用戶群，並加強與騰訊旗下的多媒體平台合作，包括微信公眾號、瀏覽器等產品合作，提升IP產品的知名度，依託騰訊的流量吸引更多付費閱讀。

就作家新合約風波，程武指，閱文以保護作家利益為大前提，新合約列出免費版作品需得到作者授權才能出版。現時大部分作家均滿意新合約，有助鞏固核心業務。

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