再顯神威？軟銀設立資產管理公司　投資「信息革命」

孫正義要再顯神威？外國媒體報道，日本軟銀集團「見過鬼唔怕黑」，其新成立了一家資產管理公司，有別於其旗下的願景基金，新的資產管理公司將投資於重點放在推動信息革命的上市公司。

軟銀將擁有這家資產管理公司67%的股份，而集團舵手孫正義個人則將持有餘下股份，該公司有約5.55億美元資本，用作拓展軟銀集團的投資舉措。

事實上，軟銀在投資路上並非一帆風順，孫正義三年前成立，規模達1,000億美元的願景基金，以收購私人初創公司的股份為主，其投資在Uber及WeWork導至的損失，也讓他「投資之神」的稱號顯得黯淡無光。

孫正義表示，作為一家投資公司，我們需要探索各種角度和範圍，這也是我們公司的宗旨。據報，該資產管理部門已經購買了蘋果公司、亞馬遜和Facebook的股票。

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