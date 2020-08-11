金價邁向7年最大下跌　受風險偏好回升拖累

財經媒體彭博報道，金價邁向7年以來最大下跌，受美國總統特朗普減稅提議及債券孳息率上升影響，投資者風險偏好上升。

在特朗普說正「認真」考慮下調資本利得稅後，股市攀升。這個消息削弱了市場的避險需求，推動黃金連續第3天下跌。隨着美國實際孳息率跌勢緩和，金價在每安士2,000美元下方進一步下跌，從上周的紀錄高位回落。不過，即使如此，今年迄今為止金價仍上漲了28%。

「德國商業銀行大宗商品分析師Carsten Fritsch說：「這是相當突然和殘酷的，但是之前的上漲更加突然和殘酷，觸發因素可能是債券孳息率的急劇上升，這導致了一些獲利回吐，然後跌勢進一步擴大。當人們逢高拋售時，將會有更多的人跟隨，所以我們看到今天價格的加速下跌。」

現貨金價下跌3.9%，至每安士1,949.03美元。如果以該價格收市，將是自2013年6月以來的最大跌幅；黃金期貨下跌3.9%，至1,959.7美元。

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