歐股收市向好 Tui急升近一成

歐洲股市收市做好，英國富時100指數收報6,154點，升103點或1.71%；法國CAC指數收報5,027點，升118點或2.41%；德國DAX指數收報12,946點，升259點或2.04%。

全球首隻新冠肺炎疫苗獲批，刺激旅遊股做好，其中，德國旅遊集團Tui收市急升9.4%。

能源公司Vestas Wind Systems第二季盈利未符預期，但確認全年業主指引。該公司股價收漲9.45%。

國際金價周二(11日)大跌，金礦股Centamin急挫7.38%。

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