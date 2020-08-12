雷軍：小米今年研發預算超過100億人幣
2020年08月12日 02:17
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小米董事長雷軍
外媒報道，小米集團(01810)董事長雷軍在公司十周年演講上表示，今年公司研發預算超過100億元人民幣，並坦言今年是非同尋常的一年，全球面臨巨大的挑戰，很多人都焦慮，因此希望能不要焦慮，同時改變心態，才能積極面對目前複雜的世界。
他又說，小米未來十年將圍繞「重新創業、互聯網+製造、行穩致遠」，這三大發展策略，同時還公布小米發展的三大鐵律「技術為本、性價比為綱、做最酷的產品」。
小米位於北京亦莊的智慧工廠在發布會上亮相，該工廠將有能力年產百萬台高端手機的「關燈工廠」，並且是新工藝、新材料和新技術預研的「大型實驗室」，以及製造設備和自動化產線的「實驗基地」。
雷軍表示，信仰互聯網，相信互聯網的方法論，會堅持用互聯網賦能製造業。在繼續和代工廠真誠合作的基礎上，會深度參與製造業，公司已自研大量高端裝備，並已設計完成了全自動化的高端手機生產線。
此外，小米產業基金已投資了超過70家半導體和智慧製造的公司，這就是小米未來要做的「製造的製造」，下一個十年，智慧製造將進一步助力中國品牌的崛起，小米將成為內地製造業不可忽視的新興力量。
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