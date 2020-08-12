雷軍：小米今年研發預算超過100億人幣

他又說，小米未來十年將圍繞「重新創業、互聯網+製造、行穩致遠」，這三大發展策略，同時還公布小米發展的三大鐵律「技術為本、性價比為綱、做最酷的產品」。

小米位於北京亦莊的智慧工廠在發布會上亮相，該工廠將有能力年產百萬台高端手機的「關燈工廠」，並且是新工藝、新材料和新技術預研的「大型實驗室」，以及製造設備和自動化產線的「實驗基地」。

雷軍表示，信仰互聯網，相信互聯網的方法論，會堅持用互聯網賦能製造業。在繼續和代工廠真誠合作的基礎上，會深度參與製造業，公司已自研大量高端裝備，並已設計完成了全自動化的高端手機生產線。

此外，小米產業基金已投資了超過70家半導體和智慧製造的公司，這就是小米未來要做的「製造的製造」，下一個十年，智慧製造將進一步助力中國品牌的崛起，小米將成為內地製造業不可忽視的新興力量。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼: 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020