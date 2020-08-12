紐約期油收市受壓　布油跌逾1%

國際油價周二(11日)下挫，紐約9月期油收報每桶41.61美元，跌0.33美元或0.79%；布蘭特10月期油收報每桶44.5美元，跌0.49美元或1.09%。

美國能源資訊署(EIA)發表最新短期能源前景報告，上調今年紐約油價目標至每桶38.5美元，明年預測則稍為下調至45.53美元。

EIA亦上調今年布蘭特油價至41.42美元；明年則下調至49.53美元。該機構並下調美國原油產量至平均每日1,126萬桶；明年預測為1,114萬桶。

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