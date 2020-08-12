英政府疫情紓困計劃支持總額達940億英鎊
2020年08月12日 03:55
東網電視更多新聞短片
(中新社圖片)
外媒報道，英國最新數據顯示，自新冠肺炎疫情以來，英國政府通過其就業和貸款計劃支付了逾940億英鎊(約1,230億美元)。
根據英國稅務總局HMRC的最新單周統計數據，截至8月9日，職位保留計劃就支持了960萬個工作職位，總成本達347億英鎊。目前該計劃支付全職工資的80%。
即使從本月開始逐漸減少支持，直到10月完全結束之前，成本仍在攀升，因僱主在加大承擔這些負擔。英國政府還在其3項主要新冠疫情貸款計劃中為企業提供了近520億英鎊的資金。
－－－－－
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼: 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！