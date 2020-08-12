英政府疫情紓困計劃支持總額達940億英鎊

外媒報道，英國最新數據顯示，自新冠肺炎疫情以來，英國政府通過其就業和貸款計劃支付了逾940億英鎊(約1,230億美元)。

根據英國稅務總局HMRC的最新單周統計數據，截至8月9日，職位保留計劃就支持了960萬個工作職位，總成本達347億英鎊。目前該計劃支付全職工資的80%。

即使從本月開始逐漸減少支持，直到10月完全結束之前，成本仍在攀升，因僱主在加大承擔這些負擔。英國政府還在其3項主要新冠疫情貸款計劃中為企業提供了近520億英鎊的資金。

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