美股收市：道指跌104點　蘋果急挫近3%

大型科技股受挫，拖累美國股市周二(11日)下跌，道指和標指均結束連續7日升勢。道指最多曾升363點，惟至尾市急劇向下，收報27,686點，跌104點或0.38%；標指收報3,333點，跌26點或0.8%；納指收報10,782點，跌185點或1.69%。

大型科技股承壓，蘋果公司收報437.5美元，跌2.97%；亞馬遜、Facebook均跌逾2%；Netflix全日下挫3.4%。晶片股亦偏軟，英特爾收跌2.09%；AMD下挫6.52%；Nvidia則挫2.82%。

新冠肺炎疫苗有良好進展，據報俄羅斯總統普京周二宣布，衞生部已批准全球首款新冠肺炎疫苗，他的其中一名女兒已率先接種。另外，美國白宮顧問表示，總統特朗普周二將簡要介紹新冠肺炎疫苗的情況。

安聯首席經濟顧問埃利安在訪問中稱，股市近期升浪是由技術指標所支持，讓市場暫時無視基本因素和疫情的壞消息。他又認為，現時股市最大威脅是出現大規模的企業破產潮。他指出，倘企業由面對短期流動金壓力，演變成破產，屆時失業問題將更棘手，因為企業需資本減值，這方面聯儲局難以提供協助。

BTIG衍生工具策略員伊曼紐爾則認為，目前市場風險集中在科技股，尤以五大科企最高危，建議投資者減持。他指出，科技股過去一年跑贏能源股78.2%，幅度十分驚人，形容是市場錯置或泡沫，納指或出現10%調整。

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