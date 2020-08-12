Airbnb傳本月底在美國提交上市申請

外媒引述消息人士稱，房屋短租服務平台Airbnb計劃在美國申請首次公開招股(IPO)，預期最快本月底前提交招股文件，並希望在今年底之前上市。

事實上，今年新冠肺炎疫情打擊全球經濟活動，導致Airbnb業務大及影響，公司早前預期因為疫情而損失22億美元的收入。據報道，該公司的估值在今年4月亦由310億美元，大幅下降至180億美元。

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