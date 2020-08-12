聯儲巴爾金：經濟面臨「深坑」　需要更多財政援助

美國里士滿聯儲銀行行長巴爾金(Thomas Barkin)表示，由於新冠肺炎疫情的反彈，最近幾周美國經濟失去增長動力，可能需要更持續的財政支持以減輕打擊。

巴爾金指出，美國經濟面臨一個「坑洞」，故需要更多財政援助，來為這個「坑洞」蓋上踏板，這樣經濟才有望繼續發展。

他續說，現時疫情升溫可能會使「坑洞」變成一個大深坑，因為需要更大的踏板，認為如果國會突然放棄支持，經濟將出現重大困境。

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