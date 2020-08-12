疫情加速電商發展　Target有望成美國零售業大贏家

由於新冠肺炎疫情持續，很多傳統零售商正加速發展電商業務，當中美國折扣零售商Target有望在今次疫情中脫穎而出，成為一大贏家。

外媒報道，Target在截至5月2日止第一財季，同店銷售按年急增10.8%，主要受惠於電商銷售激增141%。電商業務銷售在該季內持續暢旺，只計4月就暴增282%。期內更有超過500萬人次到訪Target的電商網站購物。

事實上，Target已滿足消費者對儲備食物乃至嬰兒服裝等需求，有助該公司在未來多年鞏固與消費者間的關係，取得競爭優勢並增加市佔率。

該公司直言，按原定計劃，其實要在3年後才能達到目前的電商銷售表現。Target的成功部分有賴於公司直接從零售店面出貨的切實模式，並已取得成效，因門市員工能迅速以處理訂單為重，其中，第1季約80%的電商銷售便是透過門市進行。

不過，分析師仍然憂慮如果Target投入更多資金在倉儲與物流，這種模式恐成為該公司長期的弱點。

巴克萊銀行分析師Karen Short認為，目標百貨可藉更有效率地運用零售網絡，在現存模式下，仍有許多轉圜餘地。Short預期，Target今年在每平方呎的零售空間，能創造341美元的收入，比零售巨擘沃爾瑪(Walmart)的510美元少，顯示Target能在不犧牲零售銷售額的情況下，從現有店面騰出更多空間來擺放庫存，以及處理訂單等業務。

然而，疫情也帶來了很大的負面影響，尤其是服飾銷售疲弱，Target在第1季為服飾與配件的部分資產提撥減值，導致該公司上季營業利益率驟降，從去年同期的6.4%降至2.4%。

Target將於在8月19日公布第2季財報，市場關注該季度的返校購物季有旺季不旺的風險。不過，KeyBanc資本市場公司分析師Edward Yruma表示，就算這會衝擊Target，但競爭對手的情況會更糟，而Target仍有望從無法從事電商業務的零售業者獲取市佔率。

Short認為，Target食品價格和沃爾瑪一樣低，比那些已減少促銷方案的零售業者更具優勢；而在服飾與家居用品方面，以品質與設計見長的Target旗下擁有自有品牌，成為該公司的護城河，抵禦其他孤注一擲業者的激烈競爭。

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