太陽國際全年經審核虧損6048萬元
2020年08月12日 06:56
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周焯華(洗米華)作為大股東之一的太陽國際(08029)公布截至今年3月底止年度經審核業績，錄得股東應佔虧損6,048.5萬港元，每股虧損3.05仙，不派息。
公司之前公布上年度未經審核業績，虧損約5,564.4萬元。
公司指出，中美貿易糾紛及新冠肺炎疫情爆發後，全球經濟及消費者信心受到不利影響。由於原油價格下跌及爆發疫情造成市場恐慌，全球股票指數於2020年大幅下挫。此危機可能對集團於2020年的財務業績及發展計劃造成嚴重影響，管理層預料今年將會困難重重。
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