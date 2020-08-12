太陽國際全年經審核虧損6048萬元

公司之前公布上年度未經審核業績，虧損約5,564.4萬元。

公司指出，中美貿易糾紛及新冠肺炎疫情爆發後，全球經濟及消費者信心受到不利影響。由於原油價格下跌及爆發疫情造成市場恐慌，全球股票指數於2020年大幅下挫。此危機可能對集團於2020年的財務業績及發展計劃造成嚴重影響，管理層預料今年將會困難重重。

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