法巴個人金融擬向吉汽行使認購期權 涉購合資公司額外股權

根據合資協議，認購期權的行使價將根據行使時的公平市價釐定。法巴個人金融將於截止日期向公司支付行使價，惟可於其後根據合資協議對有關行使價作出任何調整。於釐定認購期權之行使價後60個營業日內，訂約方須着手轉讓於合資公司之相關股權。

截至目前，法巴個人金融尚未釐定認購期權的行使價以及收購合資公司之股權的確切百分比，並須經訂約方同意。

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