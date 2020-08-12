【專家點評】王昕媛：選擇時機在投資中並不重要

最近讀了一篇文章，由上交所資本市場研究所所長施東輝、清華大學五道口金融學院副院長張曉燕、哥倫比亞大學商學院教授Charles M.Jones等幾位聯合撰寫了一篇論文。這篇論文，基於上交所的交易數據，揭示A股投資者的行為特徵，結論也非常震撼。

這篇論文收集了2016至2019年3年超過5,300萬個帳戶的日常交易信息，並根據帳戶市值分為5組：(散戶)小於10萬元人民幣、(小戶)10萬至50萬元人民幣、(中戶)50萬至300萬元人民幣、(大戶)300萬至1,000萬元人民幣、(大大戶)大於1,000萬元人民幣。其中帳戶市值10萬以下的散戶佔比最高，達58.75%。同時，上交所每天85%的交易量來自個人投資者，是A股交易中是活躍的群體。

那麼，第一個結論是，中國A股依然是散戶市場，散戶的戶均投資額少於10萬元人民幣，且是A股交易中是活躍的群體。

第二個結論是，散戶投資者平均錄得負收益，並且資產規模越小虧損越嚴重。相反，機構收益最高。2016年1月至2019年6月的統計結果顯示，散戶投資者平均錄得負收益。其中，市值10萬以下的散戶平均虧損20.53%，市值1,000萬的超大戶平均僅虧損1.62%。而機構投資者和公司法人投資者平均盈利分別為11.22%和6.68%。

第三個結論是，無論是哪類投資者，擇時都是負貢獻。超大戶、機構投資者和公司法人投資者的收益都來自於選股。因此，擇時是把雙刃劍，好的擇時能力可以錦上添花，反之則會拉低回報。

第四，那麼基金投入回報如何？由於，投資者回報=基金收益+投資者擇時損益，但是根據得出的結論來看，絕大部分產品的投資者回報率都落後於產品收益率，說明投資者的擇時是虧損的，同時，投資者擇時創造的正回報水平遠小於擇時造成的業績拖累。

基金擇時不僅成功概率小，對市場環境要求高，並且長期來看得不償失，因為和股民一樣

，基民也有本能的驅使，高買低賣。所以，無論是股民還是基金投資，要克服頻繁擇時和追逐熱點的衝動，才能期望取得更好的投資回報。

財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)

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