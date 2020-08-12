【市前重點睇】道指跌104點　金價急挫

●美匯指數升至93.62，離岸人民幣(CNH)跌至6.9446，港匯高見7.7501，美元兌日圓處106.51，歐元跌至1.1737，英鎊企1.3056。金價跌至1,917美元。布油跌至44.5美元，紐油低見41.53美元。道指期貨上升。

●外媒引述消息人士稱，房屋短租服務平台Airbnb計劃在美國申請首次公開招股(IPO)，預期最快本月底前提交招股文件，並希望在今年底之前上市。

●美國里士滿聯儲銀行行長巴爾金表示，受到疫情影響，美國經濟面臨「深坑」一個，需要更多財政援助來支持經濟發展。

●美國7月生產物價指數漲0.6%，半年首錄增幅。

●港股ADR指數收報24,796點，跌93點或0.38%。

●即月恒生指數夜期收報24,843點，跌52點，低水48點，成交20,592張。

●紐約9月期油收報每桶41.61美元，跌0.33美元或0.79%；布蘭特10月期油收報每桶44.5美元，跌0.49美元或1.09%。

●紐約12月期金收報每安士1,946.3美元，跌93.4美元或4.6%，創自3月13日以來最大單日跌幅。

●據報俄羅斯總統普京宣布，衞生部已批准全球首款新冠肺炎疫苗，他的其中一名女兒已率先接種。

●外媒報道，英國最新數據顯示，自新冠肺炎疫情以來，英國政府通過其就業和貸款計劃支付了逾940億英鎊。

●放水減速！中國7月新增貸款9,927億元人民幣，低過預期。

●小米集團董事長雷軍在公司表示，今年公司研發預算超過100億元人民幣。

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