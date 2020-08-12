【樓民熱話】內地客財困蝕錢賣樓！樓價跌市以十年計？

第三波疫情肆虐，愈來愈多香港業主選擇減價賣樓，原因或睇淡樓市，或對香港失去信心；亦有來自內地的業主，因為財困而選擇低價、甚至蝕賣。事實上，自2003年沙士後，內地資金是掃起港樓的主力，截至去年為止持續16年的大升市，在人心的鐘擺效應下，未來會不會見到以十年計的港樓跌市？正所謂「寧買當頭起，莫買當頭跌」，短期內應否入市買樓，值得大家思考！

以往予人「錢不是問題」印象的內地客，在今年變成「錢是大問題」。有內地客過去數年斥逾1億港元，先後掃入何文田皓畋、北角柏蔚山及柏傲山，還有南昌站匯璽等新盤單位，近月部分單位淪為銀盤主，銀主亦不吝嗇，選擇低價沽出套現。包括皓畋5座低層B室，實用面積698方呎，以1,700萬港元放盤，較2017年購入價低逾230萬元。另北角柏蔚山一個單位，早前以2,160萬元售，兩年帳面貶值約701萬元。換言之，僅這兩伙帳面已蝕逾900萬元。

同時，亦有內地投資者積極減磅。消息指，有早於2011年已於西九龍買樓收租的內地業主，近年部分物業已做二按，再於近兩個月連沽兩伙西南九龍君滙港及一伙長沙灣昇悅居，三伙共套現2,730萬港元，或涉財困套現。

為何內地客財力於近年弱化？最根本原因是內地近年經濟增速放緩，單看官方公布數字，由2012年按年增長7.8%，跌至去年僅增長6.1%；加上今年碰上新冠肺炎，雖然復甦較外國快，但環球需求疲憊，減少對內地製造業需求，內地又有大範圍水災等問題，相信今年增長幅度將進一步下跌。試問一旦內地客資金鏈斷裂，還哪有錢？

因此，個案顯示已有內地客早將單位加按套現，解決資金鏈問題。而且近年香港社會動盪，已非以往的資金安全港，是否要將錢留香港，內地客似乎已用腳投票了。在此不安時代，港人無論多麼睇好樓價，也不應在此多事之秋背上長達30年的重債，不如坐看雲起時...

東網財經專欄作者 林南冧

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